Opi il cinema sfida lo spopolamento | nuove vie per i borghi

A Opi, il sindaco e il regista hanno avuto un incontro che ha aperto una serie di discussioni sulla presenza delle persone nei piccoli borghi. La conversazione si inserisce nel quadro delle iniziative organizzate in vista del ruolo dell’Aquila come Capitale della Cultura nel 2026. La questione della demografia e delle strategie per contrastare lo spopolamento sono al centro di queste prime riunioni pubbliche.

? Cosa sapere Il sindaco Antonio Di Santo e il regista Riccardo Milani si sono incontrati a Opi.. Il dibattito sulla demografia apre il ciclo di incontri per l'Aquila Capitale della Cultura 2026.. Ieri a Opi, tra le montagne che fanno da cornice al borgo, il sindaco Antonio Di Santo ha aperto un dibattito cruciale sul futuro dei territori montani, accogliendo il regista Riccardo Milani per discutere di come contrastare lo spopolamento nelle aree più isolate. L’incontro, intitolato Aree interne in cammino: quel mondo a parte che attrae, è stato organizzato dalla Fondazione Magna Carta in collaborazione con il Comune dell’Aquila. L’evento segna l’inizio del ciclo denominato Aree fragili: futuro possibile, una serie di momenti pensati proprio in occasione dell’anno in cui l’Aquila è protagonista come Capitale italiana della Cultura 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Opi, il cinema sfida lo spopolamento: nuove vie per i borghi Notizie correlate Borghi in pericolo: il regista Milani sfida lo spopolamento a Opi? Cosa sapere Il regista Riccardo Milani incontra la Fondazione Magna Carta a Opi il 27 aprile. Leggi anche: Genzano, il cinema celebra il borgo che sfida lo spopolamento