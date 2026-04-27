Genzano il cinema celebra il borgo che sfida lo spopolamento
? Cosa sapere Il 29 aprile il Cinema Auditorium F. Zotta di Genzano proietta il documentario Varvilla.. Il film analizza il modello di gestione comunitaria di Succiso contro lo spopolamento.. Mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 19, il Cinema Auditorium F. Zotta di Genzano di Lucania ospiterà la proiezione del documentario Varvilla di Valerio Gnesini, segnando la chiusura della rassegna cinematografica Visioni Volontarie – Storie abita e chi ritorna. L’appuntamento, previsto con ingresso per tutta la cittadinanza, rappresenta l’atto conclusivo di un percorso dedicato ai paesaggi umani e alla memoria dei territori. Attraverso il linguaggio del...🔗 Leggi su Ameve.eu
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