35enne arrestata con oltre 50 grammi di cocaina mentre transita sulla Casilina

Nelle ultime ore, i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino hanno arrestato una donna di 35 anni lungo la via Casilina, sequestrando oltre 50 grammi di cocaina. L’intervento si inserisce in un’attività continua di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del frusinate. La donna è stata fermata e sottoposta a controllo, che ha portato al sequestro della droga e al suo arresto.

Continua senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel frusinate. I militari della Stazione Carabinieri di Ferentino, nelle ore scorse, hanno portato a termine un'importante operazione lungo la via Casilina, culminata con l'arresto di una donna di 35 anni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Nasconde 230 chilogrammi di cocaina nel camion, arrestato dalla Polizia di Frontiera a Ventimiglia Notizie correlate Ferentino. Controlli dei Carabinieri sulla Via Casilina. Arrestata una donna 35enne trovata con oltre 50 grammi di cocaina in autoL’operazione si inserisce nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga. Valmontone. Blitz antidroga della Polizia di Stato sulla Via Casilina. Arrestate due persone tra cui un minore. Sequestrate 50 dosi tra crack e cocainaCronache Cittadine VALMONTONE – Non si ferma la pressione delle forze dell’ordine sulle rotte dello spaccio che attraversano il sud della provincia... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 35enne arrestata con oltre 50 grammi di cocaina mentre transita sulla Casilina; Ferentino - Blitz sulla Casilina: arrestata 35enne con oltre 50 grammi di cocaina; Ferentino. Controlli dei Carabinieri sulla Via Casilina. Arrestata una donna 35enne trovata con oltre 50 grammi di cocaina in auto; Ferentino, controlli sulla Via Casilina: arrestata 35enne con oltre 50 grammi di cocaina. Ferentino – Fermata con oltre 50 grammi di cocaina, arrestata 35enneNella tarda serata di ieri, 14 aprile 2026, i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino hanno tratto in arresto una donna di 35 anni, residente in città e già nota alle Forze dell'Ordine, con l ... tunews24.it Aggiornamento. Albero pericolante su Via Casilina, chiusura al traffico L’albero pericolante lungo la via Casilina, km 32, è stato tempestivamente rimosso ai fini dell’incolumità pubblica. La viabilità è stata pertanto ripristinata. Link all'articolo completo nel primo - facebook.com facebook