Operazione antidroga | sequestrati 70 grammi di cocaina e hashish Tunisino ai domiciliari
La Guardia di finanza di Civitanova ha messo a segno un'operazione antidroga. Con l’aiuto del cane antisdrugs, hanno sequestrato circa 70 grammi tra cocaina e hashish. Un tunisino è finito ai domiciliari.
Civitanova, 12 febbraio 2026 - Operazione antidroga della Guardia di finanza di Civitanova: sono stati sequestrati, con l’ausilio dell’unità cinofila, circa 70 grammi tra cocaina e hashish. Un tunisino è finito agli arresti domiciliari, e un italiano è stato denunciato. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, rafforzati a seguito di quanto disposto in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i militari della Compagnia di Civitanova hanno fatto scattare il blitz. In particolare, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a controllo due uomini, uno di nazionalità italiana e l’altro tunisina, sprovvisti di documenti d’identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Civitanova Operazione
Ultime notizie su Civitanova Operazione
