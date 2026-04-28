Operatore assenteista sospeso Altri accertamenti documentali

Il giudice per le udienze preliminari ha deciso di sospendere un operatore che risultava assenteista. Nel corso delle indagini sono stati avviati ulteriori accertamenti documentali per verificare la posizione di altre persone coinvolte. La sospensione è stata adottata in attesa di chiarimenti e approfondimenti sulla situazione. Sono in corso verifiche per accertare eventuali irregolarità o comportamenti non conformi alle norme.

Il giudice per le udienze preliminari Patrizia Martucci ha disposto una sospensione dal lavoro per una durata di dodici mesi per l’operatore tecnico dell’ ospedale di Pescia, dipendente dell’Asl, accusato di truffa ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio (articolo 55 del Decreto Legge 2001), per essersi più volte assentato dal posto di lavoro. Le indagini dei carabinieri del Nas di Firenze, lo ricordiamo, sono partite a fine marzo, coordinate dalla Procura di Pistoia, e si sono avvalse di pedinamenti, ma anche incrociando i dati degli ingressi del dipendente con quelli dei sistemi di lettura targhe delle auto sul territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operatore assenteista sospeso. Altri accertamenti documentali Notizie correlate Abusi sessuali sui pazienti ricoverati: operatore sanitario sospeso, scatta l’indagineUn operatore socio-sanitario è stato sospeso dal servizio con una misura cautelare interdittiva nell’ambito di un’indagine per presunti episodi di... Violenza sessuale su pazienti vulnerabili a San Giovanni in Persiceto, operatore sanitario sospeso: l'indagineUn operatore socio sanitario di San Giovanni in Persiceto (Bologna) è stato sospeso dal servizio in seguito a una misura cautelare interdittiva,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Operatore assenteista sospeso. Altri accertamenti documentali. Operatore assenteista sospeso. Altri accertamenti documentaliIl giudice per le udienze preliminari Patrizia Martucci ha disposto una sospensione dal lavoro per una durata di dodici ... lanazione.it Operatore socio-sanitario accusato di violenza sessuale su due pazienti: sospeso dall’incarico. Prima era al MaggioreL’uomo di 46 anni, lavorava in una struttura ospedaliera di San Giovanni in Persiceto. Secondo l’ipotesi degli investigatori, avrebbe approfittato dello stato di vulnerabilità di due pazienti ... ilrestodelcarlino.it