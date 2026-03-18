Firenze – Viareggio nuovi interventi in vista sulla ferrovia | riunito il tavolo interistituzionale

A Firenze e Viareggio si discutono nuovi interventi sulla linea ferroviaria Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, una delle più frequentate della regione. È stato convocato un tavolo interistituzionale dall’assessore regionale ai trasporti, Filippo Boni, che ha riunito rappresentanti di enti e istituzioni per confrontarsi sulle prossime azioni da intraprendere. La riunione ha segnato l’avvio di una fase di confronto tra le parti coinvolte.

Ad aprile due weekend di chiusura della tratta fra Pistoia e Montecatini per il livellamento dei binari ed alcune opere accessorie FIRENZE – La linea ferroviaria Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, una delle più utilizzate della regione, è stata al centro della prima riunione del nuovo tavolo istituzionale, convocato dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni. Obiettivo dell’incontro era fare il punto con amministrazioni locali, consiglieri regionali del territorio, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia su criticità ed esigenze della linea, oltre a fare il punto sulle opere di manutenzione programmate da Rfi e le conseguenti modifiche al servizio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Firenze – Viareggio, nuovi interventi in vista sulla ferrovia: riunito il tavolo interistituzionale Articoli correlati Manutenzione straordinaria. Ferrovia, lavori sulla linea. Firenze-Pistoia-ViareggioLavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio, tra Montecarlo-S. Leggi anche: Giugliano, Iovinella (FdI) scrive al Prefetto dopo il furto all’enoteca: “Serve un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza” Contenuti utili per approfondire Firenze Viareggio nuovi interventi in... Temi più discussi: Ad aprile due weekend di stop sulla linea Firenze-Viareggio; Ad aprile stop ai treni in due weekend; Ferrovie, riunito il primo tavolo istituzionale sulla Firenze-Viareggio. Ferrovie, riunito il primo tavolo istituzionale sulla Firenze-ViareggioLa linea ferroviaria Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, una delle più utilizzate della regione, è stata al centro della prima riunione del nuovo tavolo ... gonews.it Firenze e il rogo al ponte della tramvia: bypass provvisorio, la linea va. Ma servono altri interventi. Cosa è accadutoFirenze, 1 gennaio 2026 – Un intervento provvisorio per permettere ai convogli di passare e alla linea di funzionare. Ma adesso serviranno nuovi interventi per riparare del tutto i danni, che sono ... lanazione.it Chi sono i signori del turismo extra lusso di Firenze - facebook.com facebook Sulla #A11, per consentire lavori di pavimentazione, stanotte con orario 22-6, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A1 provenendo da Pisa verso Roma. In alternativa si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1 e rientrare dallo stesso svi x.com