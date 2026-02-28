Palestre scolastiche aperte anche dopo le lezioni | a Napoli nasce il nuovo tavolo interistituzionale per lo sport Il comunicato

A Napoli, la Città Metropolitana ha annunciato l'adesione al tavolo interistituzionale del CONI per garantire l'apertura delle palestre scolastiche anche dopo le lezioni. L'obiettivo è promuovere l'inclusione e favorire l'attività sportiva in orario extrascolastico. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato stampa ufficiale.

La Città Metropolitana di Napoli, attraverso un comunicato stampa, annuncia l'adesione al tavolo interistituzionale del CONI per garantire l'apertura delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, favorendo inclusione e attività sportiva.