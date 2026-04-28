Un operaio di sessant'anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in un cantiere nella provincia di Salerno. L’incidente si è verificato a Rofrano, dove sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per assistere la vittima e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le autorità stanno svolgendo i controlli del caso e indagano sulle cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Operaio sessantenne gravemente ferito. È accaduto a Rofrano, in provincia di Salerno.?L’uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Luigi Curto di Polla in condizioni critiche. È arrivato al pronto soccorso con un corpo di ferro conficcato nell’addome. I sanitari hanno eseguito gli accertamenti diagnostici e lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il paziente è ricoverato in prognosi riservata.?Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’episodio si sarebbe verificato in un cantiere edile. Accertamenti anche sul rispetto delle norme di sicurezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Operaio ferito gravemente in un cantiere nel Salernitano

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