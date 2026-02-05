Incidente nel cantiere corsa in ospedale per un operaio | è gravemente ferito

Questa mattina a Veglie un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. L’uomo è stato subito portato in ospedale, mentre i tecnici stanno ancora cercando di capire cosa sia successo nel dettaglio. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

VEGLIE – Incidente nel cantiere: corsa in ospedale per un operaio ferito sul luogo di lavoro. L'incidente, la cui dinamica è ancora in fase di preciso accertamento, si è verificato nel pomeriggio di oggi a Veglie, dove erano in corsi dei lavori in ambito edile. Un 29enne, che secondo la prima ricostruzione stava effettuando degli interventi per conto di una ditta con sede a Copertino, ha riportato preoccupanti lesioni. Immediati i soccorsi, prestati dapprima da parte dei colleghi e poi dal personale del 118 fatto sopraggiungere con l'ambulanza. I sanitari hanno medicato l'operaio, per poi trasportarlo in "codice rosso" al Dea dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.

