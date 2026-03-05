Urtato da un treno merci in un cantiere ferroviario | operaio italiano gravemente ferito nel Locarnese

Nella notte a Contone, in Ticino, un operaio di 49 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato urtato da un treno merci all’interno di un cantiere ferroviario. L’incidente si è verificato poco prima delle 23:30 e l’uomo, cittadino italiano residente in Valle Leventina, ha riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’operaio.

L’incidente nella notte a Contone. Il 49enne è stato colpito dal convoglio e sbalzato per alcuni metri Grave infortunio sul lavoro nella notte a Contone, in Ticino. Poco prima di mezzanotte e mezza un operaio di 49 anni, cittadino italiano domiciliato in Valle Leventina, è rimasto ferito dopo essere stato urtato da un treno merci in transito all’interno di un cantiere ferroviario. Secondo una prima ricostruzione diffusa dalla polizia cantonale, l’uomo stava lavorando con una smerigliatrice nell’area del cantiere quando è sopraggiunto il convoglio. Per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta, il 49enne si sarebbe trovato al di fuori della zona di sicurezza proprio al momento dell’arrivo del treno merci. 🔗 Leggi su Quicomo.it

