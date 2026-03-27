Un incendio ha coinvolto il carico di un furgone in transito lungo una strada, causando l'emissione di una colonna di fumo nero. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito due operai rimasti lievemente intossicati dal fumo. Il materiale in fiamme si trovava nel mezzo della carreggiata, creando disagi al traffico. I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme e chiarire le cause dell’incendio.

Una densa colonna di fumo nero, materiale in fiamme in mezzo alla carreggiata e due persone lievemente intossicate. È questo il bilancio dell’incendio divampato nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, alla rotonda della Sp 9 ad Azzano Mella, a pochi metri dalla rampa d’accesso alla Corda Molle.Stando alle prime ricostruzioni, il carico di un furgone cassonato ha preso fuoco per cause ancora da chiarire: si tratterebbe di materiale destinato al montaggio di serrande, tra cui anche batterie. Il materiale è finito sulla carreggiata e una densa colonna di fumo nero si è alzata, visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi scattata intorno alle 10, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, due automediche e le ambulanze della Croce Azzurra di Travagliato e di Dello. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Prende fuoco il carico di un furgone: due operai intossicati

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