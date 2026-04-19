Caos al Bulgari Hotel | vapori tossici tra gli ospiti 2 feriti gravi

Nella serata di ieri, intorno alle 19:30, il Bulgari Hotel di Roma è stato evacuato a causa di vapori tossici che si sono sprigionati all’interno. Un guasto tecnico verificatosi durante una manutenzione ordinaria ha provocato l’emergenza, con due persone che hanno riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza.

Un errore tecnico durante una manutenzione ordinaria ha causato l’evacuazione del Bulgari Hotel di Roma nella serata di ieri, intorno alle 19:30. La fuga di vapori tossici, scatenata da un mix errato di sostanze chimiche nel locale tecnico di una vasca decorativa al settimo piano, ha provocato il malessere di cinque persone, tra cui due feriti in condizioni critiche. Dinamica dell’incidente e gestione del soccorso. Il sinistro si è concentrato in via della Frezza, colpendo l’area dedicata a una vasca non balneabile situata sulla terrazza dell’albergo. Durante le operazioni condotte da una ditta esterna, due addetti hanno accidentalmente miscelato componenti chimici incompatibili, generando le esalazioni di cloro che hanno saturato il locale tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos al Bulgari Hotel: vapori tossici tra gli ospiti, 2 feriti gravi Notizie correlate Michelle Hunziker, compleanno al Bulgari Hotel: Anna Tatangelo canta dal vivo, presente Ilary BlasiLa showgirl ha festeggiato in compagnia di amici e amiche famose nel lussuoso hotel della Capitale. Esalazioni di cloro al Bulgari Hotel di Roma: cinque intossicati, due in codice rossoRoma, 18 aprile 2026 – Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri in via della Frezza, a Roma, presso il Bulgari Hotel, dove intorno alle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hotel Bulgari, esalazioni di cloro in piscina: sei persone intossicate in ospedale; Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale per malore; Aria irrespirabile. Panico in Italia, persone rimaste intossicate da esalazioni da piscina: caos totale. Dipendenti dell'Hotel Bulgari di Roma intossicati dal cloro in piscina, in 10 in ospedale dopo le esalazioniRoma, fuga di cloro al Bulgari Hotel: evacuazione e intossicati durante la manutenzione in piscina. I rischi delle esalazioni ... virgilio.it Bulgari Hotel a Roma, esalazioni dalla piscina: una decina di intossicatiIntossicazione al Bulgari Hotel di Roma: una decina di persone soccorse per esalazioni tossiche durante lavori di manutenzione su una vasca decorativa. Struttura evacuata per precauzione, due operai i ... italiaatavola.net Roma, esalazioni da piscina hotel Bulgari in centro: diversi intossicati Continua a leggere: https://tg24.sky.it/cronaca/2026/04/17/roma-esalazioni-cloro-piscina-hotel-bulgari facebook Roma, esalazioni di cloro nella piscina dell'Hotel Bulgari: 10 dipendenti in ospedale x.com