Microsoft punta all’indipendenza da OpenAI | modelli proprietari AI entro il 2026

Microsoft vuole ridurre la dipendenza da OpenAI e punta a lanciare modelli di intelligenza artificiale sviluppati internamente entro il 2026. La decisione nasce dalla volontà di controllare meglio le proprie tecnologie e di evitare future limitazioni legate alle collaborazioni esterne. A differenza degli anni passati, l’azienda investe ora risorse significative sul proprio team di ricerca, con l’obiettivo di creare soluzioni AI completamente autonome e proprietarie.

Microsoft si prepara a una svolta epocale nella strategia sull'intelligenza artificiale, puntando a sviluppare modelli proprietari che possano renderla indipendente da OpenAI entro il 2026. L'annuncio è arrivato da Mustafa Suleyman, co-fondatore di Google DeepMind e ora a capo della divisione AI di Microsoft. Fino ad oggi, gran parte delle soluzioni AI di Microsoft, come ChatGPT e DALL-E 3, si basavano sui modelli sviluppati da OpenAI. Con la nuova strategia, l'azienda punta a creare modelli fondazionali interni, rafforzando il controllo tecnologico e l'autonomia. Secondo Suleyman, questi sistemi saranno sviluppati "alla frontiera assoluta" della tecnologia, con infrastrutture di calcolo su scala gigawatt e team di addestramento tra i migliori al mondo.