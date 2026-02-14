Microsoft | stop alla dipendenza da OpenAI l’AI sarà sviluppata internamente entro il 2026

Microsoft decide di interrompere la collaborazione con OpenAI a causa di divergenze sulla gestione dell’innovazione. L’azienda vuole sviluppare le proprie tecnologie di intelligenza artificiale entro il 2026, con investimenti mirati e team dedicati. Questa mossa mira a rafforzare il controllo sui propri prodotti e a ridurre la dipendenza da fornitori esterni.

Microsoft punta all’indipendenza dall’AI: una svolta strategica che ridisegna il mercato. Microsoft sta accelerando verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale sarà interamente “fatta in casa”. L’azienda, guidata da Satya Nadella e con la spinta di Mustafa Suleyman, responsabile della divisione AI, intende sviluppare modelli proprietari di frontiera entro il 2026, diminuendo drasticamente la sua dipendenza da OpenAI. Questa decisione, maturata in un contesto di sfide legali per OpenAI e di crescente competizione nel settore, segna un cambiamento radicale nella strategia aziendale. La partnership con OpenAI sotto pressione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Microsoft vuole ridurre la dipendenza da OpenAI e punta a lanciare modelli di intelligenza artificiale sviluppati internamente entro il 2026.

Suleyman, capo di Microsoft AI, ha annunciato che entro 18 mesi il lavoro dei colletti bianchi sarà completamente automatizzato, puntando a sostituire molte mansioni ripetitive con sistemi di intelligenza artificiale.

