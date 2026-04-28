OpenAI sta attraversando una fase difficile, con risultati che non soddisfano le previsioni di vendita per il 2026 e l’obiettivo di raggiungere un miliardo di utenti. I costi legati alle infrastrutture e ai chip necessari per il funzionamento delle sue tecnologie superano i 1 miliardo di dollari. La società si trova a dover affrontare anche la pressione dei concorrenti nel settore dell’intelligenza artificiale.

? Cosa sapere OpenAI manca i target di vendita 2026 e l'obiettivo di un miliardo di utenti.. I costi per infrastrutture e chip superano i 1.400 miliardi di dollari totali.. OpenAI affronta un momento di pressione finanziaria e operativa dopo aver mancato gli obiettivi di acquisizione utenti e i traguardi di vendita previsti per il 2026, con una competizione che si fa sempre più serrata nei settori tecnologici strategici. Le difficoltà emerse recentemente riguardano la capacità dell’azienda di mantenere la leadership nel mercato delle soluzioni aziendali e del coding, ambiti in cui Anthropic ha saputo sottrarre quote di mercato significative. Parallelamente, l’obiettivo ambizioso di raggiungere un miliardo di utenti attivi settimanali per ChatGPT entro la fine del 2025 non è stato centrato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI in crisi: tra costi folli e la sfida dei competitor

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