Castellaneta marketing director della Juve rivela | I competitor dei club oggi sono Netflix e Tik Tok Ecco qual è la sfida

Castellaneta, il marketing director della Juventus, ha spiegato come il calcio si trasforma. Secondo lui, oggi i principali avversari dei club non sono più solo altre squadre, ma anche Netflix e Tik Tok. La sfida è catturare l’attenzione dei tifosi in un mondo sempre più digitale e vario.

Castellaneta (marketing director della Juve) si è soffermato su come sta cambiando il mondo del calcio e quali sono le nuove sfide. I dettagli. L’industria del calcio sta attraversando una metamorfosi senza precedenti, dove il rettangolo verde è solo la punta di un iceberg fatto di pixel, engagement e strategie globali. In questo contesto, la sfida non è più solo vincere trofei, ma capire come monetizzare l’attenzione di milioni di utenti. Di questo ha parlato approfonditamente Castellaneta (marketing director della Juve) durante la prestigiosa Spobis Conference di Amburgo, delineando la nuova rotta del club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

