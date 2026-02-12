stargate community openai ascolta trump sui costi dei data center

OpenAI ha risposto rapidamente alle richieste della Casa Bianca. Con l’iniziativa Stargate Community, la startup di Sam Altman si impegna a coprire i costi dell’energia nei suoi data center. L’obiettivo è evitare di far salire i prezzi dell’elettricità per i residenti, anche in vista dei crescenti costi energetici legati alle loro operazioni.

OpenAI sembra averci impiegato molto poco a recepire le direttive della Casa Bianca. Con l’iniziativa Stargate Community, la startup di Sam Altman dichiara di voler “coprire i costi dell’energia, affinché le nostre operazioni non aumentino i prezzi dell’elettricità per i residenti”. Una misura auspicata in primis da Donald Trump, che starebbe pensando di chiedere alle aziende tecnologiche di far fronte a tutte (o quasi) le spese dei data center. Non solo i costi di costruzione, ma anche di gestione. Compresi ovviamente quelli energetici, che saranno piuttosto alti vista la quantità richiesta per far funzionare queste infrastrutture. 🔗 Leggi su Formiche.net

