Open VAR Tommasi spiega | Gol di Troilo da convalidare Valenti non fa alcun movimento verso Maignan

Dino Tommasi ha chiarito che il gol di Troilo è stato convalidato perché Valenti non ha mosso nulla verso Maignan. La decisione è arrivata dopo aver analizzato le immagini con il VAR, che ha confermato l’assenza di interventi irregolari. La discussione ha attirato l’attenzione sugli interventi in campo e sulla corretta interpretazione delle regole. La partita prosegue con questa decisione, lasciando aperti altri dubbi sui controlli video.

Nel pomeriggio è uscita sui canali di 'DAZN' la nuova ed attesissima puntata di 'Open VAR', format in cui vengono analizzate e spiegate le decisioni arbitrali più discusse del weekend di Serie A. Nell'ultimo turno, come noto, ci sono stati due episodi in Milan-Parma che hanno fatto molta polemica. Il primo, quello più contestato, è il gol di Troilo convalidato nonostante due momenti dubbi su Maignan e Bartesaghi che lasciano delle perplessità. Sull'episodio si è espresso l'ex arbitro e ora collaboratore CAN Dino Tommasi. Ecco, di seguito, le sue parole. "Piccinini da campo fischia il contatto Valenti-Maignan credendola ostruzione, ma Valenti non fa alcun movimento verso Maignan per ostruire, ha diritto a posizionarsi lì.

