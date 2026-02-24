Open VAR Tommasi spiega | Gol di Troilo da convalidare Valenti non fa alcun movimento verso Maignan

Dino Tommasi ha chiarito che il gol di Troilo è stato convalidato perché Valenti non ha mosso nulla verso Maignan. La decisione è arrivata dopo aver analizzato le immagini con il VAR, che ha confermato l’assenza di interventi irregolari. La discussione ha attirato l’attenzione sugli interventi in campo e sulla corretta interpretazione delle regole. La partita prosegue con questa decisione, lasciando aperti altri dubbi sui controlli video.

Nel pomeriggio è uscita sui canali di 'DAZN' la nuova ed attesissima puntata di 'Open VAR', format in cui vengono analizzate e spiegate le decisioni arbitrali più discusse del weekend di Serie A. Nell'ultimo turno, come noto, ci sono stati due episodi in Milan-Parma che hanno fatto molta polemica. Il primo, quello più contestato, è il gol di Troilo convalidato nonostante due momenti dubbi su Maignan e Bartesaghi che lasciano delle perplessità. Sull'episodio si è espresso l'ex arbitro e ora collaboratore CAN Dino Tommasi. Ecco, di seguito, le sue parole. "Piccinini da campo fischia il contatto Valenti-Maignan credendola ostruzione, ma Valenti non fa alcun movimento verso Maignan per ostruire, ha diritto a posizionarsi lì. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Open Var, Tommasi spiega: «Troilo non fa nessun fallo, e nemmeno Valenti! Il gol annullato al Napoli un errore di…»Dino Tommasi ha spiegato che nessuno dei giocatori, Troilo e Valenti, ha commesso fallo durante le azioni contestate.

Marelli su Milan-Parma: “Il gol di Troilo non andava convalidato: Valenti ostacola Maignan. Il Var non doveva intervenire”Marelli denuncia che il gol di Troilo nel match Milan-Parma non doveva essere convalidato, poiché Valenti ostacola Maignan.

Open Var: Anche per Milan-Parma secondo Rocchi il Var ha fatto bene a intervenire, il gol era regolare. Il Var ha sempre ragioneDa studio Tommasi: Il gol di Troilo è regolare: Valenti non fa nulla per ostacolare deliberatamente Maignan. Non c'è nemmeno fallo di Troilo perché ruba il tempo a Bartesaghi.

Open Var, Tommasi: Giusto revocare il rigore. Errore annullare il gol del NapoliAd Open Var è intervenuto l'ex arbitro Dino Tommasi che ha valutato l'operato dell'arbitro Chiffi in Atalanta-Napoli. ilnapolionline.com

