Cos' è il Consiglio supremo di difesa convocato da Mattarella per la guerra in Iran cosa fa e chi ne fa parte

Il 13 marzo il presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, un organismo che si occupa di questioni legate alla sicurezza nazionale. Alla riunione partecipano i ministri della Difesa, degli Esteri e dell'Interno, oltre a rappresentanti delle forze armate e dei servizi di intelligence. L’incontro si concentra sulla situazione in Medio Oriente, in particolare sulla guerra in Iran.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per il 13 marzo al Quirinale. L’organismo riunisce i principali vertici politici e militari dello Stato: al centro della riunione la guerra in Iran e in Medio Oriente e le possibili conseguenze per la sicurezza internazionale e per l’Italia. La decisione di Sergio Mattarella Il Consiglio Supremo di Difesa si riunirà al Palazzo del Quirinale venerdì 13 marzo alle ore 10. Al centro della riunione convocata dal presidente Sergio Mattarella ci sarà la crisi internazionale legata alla guerra in Iran e in Medio Oriente, con un’analisi degli sviluppi geopolitici e delle possibili conseguenze per l’Italia e per l’Europa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

