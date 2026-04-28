A Città di Castello, il numero di visitatori di Only Wine è aumentato del 40% rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione ha attirato un grande afflusso di turisti e giovani, che hanno partecipato alle attività proposte nel salone e alle iniziative diffuse nel centro storico durante la manifestazione ExtraWine. La partecipazione complessiva è stata significativa, con una presenza notevole di pubblico nelle diverse aree dedicate all’evento.

CITTÀ DI CASTELLO - Cresce del 40% rispetto alle passate edizioni il popolo di Only Wine, con una presenza massiccia di turisti e giovani che hanno apprezzato le proposte del salone e delle iniziative diffuse nel cuore della città in ExtraWine. Le oltre 160 cantine presenti a palazzo Vitelli hanno offerto un panorama ricco e variegato, mettendo in luce storie, territori e vitigni spesso poco conosciuti, ma di straordinario valore. Un racconto corale che ha saputo coinvolgere e sorprendere, rafforzando il legame tra produttori e pubblico. "Questa edizione segna un punto di svolta – sottolinea Andrea Castellani, project manager– la nostra manifestazione non è più soltanto un evento, ma una vera e propria comunità che cresce, si rinnova e guarda al futuro".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Only Wine, un popolo che cresce del 40%

Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

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A Città di Castello, la XII edizione di Only wine Festival Citta' di Castello, il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine, nella splendida cornice di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Le piccole cantine sono la spina dorsale del comparto vitivinicolo in Umbri - facebook.com facebook