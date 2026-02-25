Meloni cresce perché riconosciuta come figlia del popolo Bocchino presenta libro sulla premier a Roma

(Adnkronos) – Meloni "ha 4 punti in più di gradimento rispetto all'inizio del mandato e la risposta, il perché, sta nel titolo del libro 'figlia del popolo', perché è riconosciuta come figlia del popolo nella prossemica, nella storia personale". Meloni porta "quella normalità che alla borghesia intellettuale fa storcere il naso, ma piace alla gente". Lo dice Italo Bocchino, durante la presentazione del suo libro 'Giorgia, la figlia del popolo' in corso presso 'Mondadori Bookstore' all'interno della Galleria Sordi, a Roma. Sul palco, con l'autore, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI. Tra gli ospiti anche l'ex ministro della Difesa, Cesare Previti e l'attivista Francesca Pascale, l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, l'editore dell'AdnKronos, Giuseppe Marra, e l'amministratore delegato del gruppo Angela Antonini. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

