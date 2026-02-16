Pam di Corso del Popolo | cresce la paura tra i lavoratori ma niente sciopero
I lavoratori del Pam di Corso del Popolo a Mestre sono in agitazione dopo l’annuncio della chiusura del negozio entro febbraio 2026, che rischia di lasciare senza lavoro 20 dipendenti. La notizia ha aumentato le preoccupazioni tra i dipendenti, anche se al momento non viene pianificato uno sciopero. La decisione di chiudere il punto vendita ha sorpreso molti, soprattutto perché si tratta di un negozio che ha sempre registrato buoni risultati.
In assemblea hanno chiesto ai sindacati di sollecitare l'azienda per un incontro il prima possibile. Il supermercato chiuderà a fine febbraio Non scatta per ora lo sciopero del lavoratori del Pam di Corso del Popolo a Mestre, che ha annunciato la chiusura alla fine di febbraio 2026, con la necessità di ricollocare i 20 dipendenti. Oggi si è tenuta l'assemblea dei lavoratori con la Fisascat Cisl e la Filcams Cgil, ed ha prevalso la linea dialogante. I lavoratori, hanno dato mandato alle Organizzazioni Sindacali di mantenere lo stato di agitazione indetto in data 13 febbraio 2026. La richiesta è quella di poter incontrare l'azienda il prima possibile, prima del 23 febbraio proposto dai vertici aziendali e comunque non oltre il 20 febbraio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Chiude la Pam in Corso del Popolo
