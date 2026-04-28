Onda AI sul web | il 35% dei siti sarà artificiale e troppo ottimista

Entro la metà del 2025, circa il 35% dei nuovi siti web sarà creato con l’uso dell’intelligenza artificiale, secondo uno studio condotto da ricercatori di Stanford. I dati indicano anche che la varietà semantica di contenuti disponibili online si ridurrà del 33%. Questi cambiamenti riguardano l’aspetto della produzione digitale e la qualità delle informazioni presenti sul web.

? Cosa sapere Entro metà 2025 il 35% dei nuovi siti web sarà generato da intelligenza artificiale.. I ricercatori di Stanford rilevano una riduzione del 33% della varietà semantica online.. Entro la metà del 2025, circa il 35% dei nuovi siti web pubblicati risulterà generato, in tutto o in parte, da sistemi di intelligenza artificiale, secondo i dati emersi da un’analisi condotta dai ricercatori dell’Imperial College London, dello Stanford University e dell’Internet Archive. Lo studio ha esaminato un campione rappresentativo di siti in lingua inglese estratti dalla Wayback Machine dell’Internet Archive, coprendo un arco temporale di 33 intervalli mensili tra agosto 2022 e maggio 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

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