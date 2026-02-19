WordPress | l’AI rivoluziona il web design siti creati con comandi vocali e modifiche immediate all’editor

L’intelligenza artificiale sta cambiando WordPress, portando innovazioni concrete nel web design. Recentemente, è stato introdotto un assistente che permette di creare e modificare i siti semplicemente usando comandi vocali. Ora, gli utenti possono aggiornare le pagine in tempo reale senza dover navigare tra le impostazioni. Questa novità rende più facile e veloce personalizzare i contenuti, anche per chi ha poca esperienza tecnica. Il risultato è un’esperienza più immediata, che trasforma il modo di lavorare sui siti web.

WordPress si trasforma con l'intelligenza artificiale: un assistente per creare siti web in modo rivoluzionario. WordPress, la piattaforma di gestione dei contenuti più utilizzata al mondo, ha integrato un assistente basato sull'intelligenza artificiale direttamente nel suo editor. Questa novità, annunciata da WordPress.com il 18 febbraio 2026, promette di semplificare la creazione e la modifica di siti web, consentendo agli utenti di apportare cambiamenti a layout, testi e immagini con semplici comandi espressi in linguaggio naturale. Un nuovo modo di interagire con il web. L'innovazione mira a rendere il web design accessibile a un pubblico più ampio.