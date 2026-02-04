Il traffico dei siti web diminuirà del 43% nei prossimi tre anni a causa dell’Intelligenza Artificiale | a pagarne le spese sono gli editori online

Il traffico dei siti web italiani rischia di calare del 43% nei prossimi tre anni. A preannunciare questa diminuzione è un sondaggio del Reuters Institute, condotto tra 280 esperti del settore digitale in tutto il mondo. Il risultato più preoccupante riguarda gli editori online, che si troveranno a fare i conti con un forte calo di visitatori, proprio mentre l’uso dell’Intelligenza Artificiale si diffonde rapidamente.

Un calo del 43% nei prossimi tre anni: è l’effetto che l’Intelligenza Artificiale avrà sul traffico dei siti web secondo il sondaggio condotto dal Reuters Institute tra 280 leader digitali in 51 Paesi, tra novembre e dicembre 2025. Il monitoraggio, come spiega l’ Ansa, si innesta sul dato della società di analisi Chartbeat secondo cui il traffico da Google verso oltre 2.500 siti sarebbe già sceso del 33% tra novembre 2024 e novembre 2025 a livello globale, -38% negli Usa. “Le preoccupazioni più recenti – si legge nel rapporto – si concentrano su AI Overview di Google che ora appare in cima a circa il 10% dei risultati di ricerca negli Stati Uniti e si sta rapidamente diffondendo altrove”. 🔗 Leggi su Tpi.it

In Italia, i siti di informazione si preparano a un cambiamento drastico.

