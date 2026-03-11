Venti Paesi coinvolti choc economico e corsa alle armi | così la guerra in Iran è diventata globale

Il conflitto in Iran, iniziato il 28 febbraio con un attacco di Stati Uniti e Israele contro il paese, entra nel suo dodicesimo giorno coinvolgendo venti nazioni. La guerra ha generato uno choc economico globale e una corsa alle armi tra i Paesi coinvolti. La situazione si evolve rapidamente, con il confronto che si estende oltre i confini regionali e coinvolge diversi attori internazionali.

Il conflitto in Iran entra nel suo dodicesimo giorno. La guerra, scoppiata il 28 febbraio con l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, eguaglia per durata il conflitto di un anno fa che vide impegnate Tel Aviv e Teheran. La grande differenza è che il nuovo scontro ha portato il mondo su un terreno inesplorato. Ovviamente non si tratta di una nuova guerra mondiale, ma è evidente che la guerra in Iran sta diventando globale: lo è nei numeri dei Paesi coinvolti, nei suoi effetti economici e soprattutto nelle sue conseguenze. Oltre 20 Paesi coinvolti. Se quella di giugno 2025 era stata quasi una scaramuccia a distanza che aveva interessato due belligeranti e poco più, oggi non è più così. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

