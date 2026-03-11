Venti Paesi coinvolti choc economico e corsa alle armi | così la guerra in Iran è diventata globale

Da ilgiornale.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conflitto in Iran, iniziato il 28 febbraio con un attacco di Stati Uniti e Israele contro il paese, entra nel suo dodicesimo giorno coinvolgendo venti nazioni. La guerra ha generato uno choc economico globale e una corsa alle armi tra i Paesi coinvolti. La situazione si evolve rapidamente, con il confronto che si estende oltre i confini regionali e coinvolge diversi attori internazionali.

Il conflitto in Iran entra nel suo dodicesimo giorno. La guerra, scoppiata il 28 febbraio con l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, eguaglia per durata il conflitto di un anno fa che vide impegnate Tel Aviv e Teheran. La grande differenza è che il nuovo scontro ha portato il mondo su un terreno inesplorato. Ovviamente non si tratta di una nuova guerra mondiale, ma è evidente che la guerra in Iran sta diventando globale: lo è nei numeri dei Paesi coinvolti, nei suoi effetti economici e soprattutto nelle sue conseguenze. Oltre 20 Paesi coinvolti. Se quella di giugno 2025 era stata quasi una scaramuccia a distanza che aveva interessato due belligeranti e poco più, oggi non è più così. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

venti paesi coinvolti choc economico e corsa alle armi cos236 la guerra in iran 232 diventata globale
© Ilgiornale.it - Venti Paesi coinvolti, choc economico e corsa alle armi: così la guerra in Iran è diventata globale

Articoli correlati

Leggi anche: Guerra in Iran, via alla fase 2: quali Paesi sono coinvolti e cosa succede ora

Leggi anche: 4 Marzo 2026 – Senato conferma pieni poteri a Trump per guerra con Iran. Zelensky pronto a fornire armi a Paesi del Golfo

E' scoppiata la Terza Guerra Mondiale Cosa succede se l’Iran entra in guerra totale

Video E' scoppiata la Terza Guerra Mondiale? Cosa succede se l’Iran entra in guerra totale

Esplora notizie e video correlati all’argomento.