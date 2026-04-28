Omicidio Mollicone istanza in Procura | Riesumate il corpo di Santino Tuzi dubbi sullo sparo

Un nuovo passo nella vicenda dell’omicidio Mollicone è stato annunciato con un’istanza presentata in Procura che chiede di riesumare il corpo di Santino Tuzi. La famiglia dell’uomo, morto 15 anni fa, mette in discussione la versione ufficiale del suicidio e spera che un nuovo esame possa chiarire le cause della morte e contribuire a fare luce su eventuali ombre ancora irrisolte.

Il corpo di Santino Tuzi deve tornare a parlare. Non è più solo il grido di dolore di una famiglia che non ha mai creduto alla tesi del suicidio, ma una precisa strategia legale che punta a scardinare quindici anni di nebbie giudiziarie. Entro l’estate, o al massimo al rientro dalla pausa feriale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Serena Mollicone, il perito spiega com’è morto Santino Tuzi: “È omicidio, sangue sulle mani e pistola pulita”Il consulente Dario Sangermano ha illustrato la perizia balistica sulle foto del luogo del ritrovamento di Santino Tuzi, il brigadiere morto suicida... Caso Serena Mollicone, la figlia di Santino Tuzi: “Perizia balistica incompatibile con il suicidio”La figlia di Santino Tuzi annuncia una conferenza stampa a Sora in cui il consulente da lei incaricato illustrerà i risultati della perizia balistica... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio Mollicone, istanza in Procura: Riesumate il corpo di Santino Tuzi, dubbi sullo sparo; Omicidio Mollicone, sarà chiesta la riesumazione di Santino Tuzi; Processo omicidio Mollicone (22.04.2026); Omicidio Mollicone: medico legale, Serena morta soffocata per asfissia favorita da trauma. Omicidio Mollicone, il criminologo della difesa: Serena andò in caserma per incontrare Tuzi, non i MottolaIl criminologo e consulente della famiglia Mottola Carmelo Lavorino ipotizza che tra Serena Mollicone e il brigadiere Santino Tuzi morto suicida ci fosse ... fanpage.it Serena Mollicone in caserma per vedere Tuzi, non Mottola | Ora per la morte del brigadiere ipotesi omicidioSerena Mollicone non cercava i Mottola nella caserma di Arce ma Santino Tuzi? Intanto perizia contesta il suicidio del brigadiere e ipotizza omicidio ... ilsussidiario.net Arce, consulente difesa Mottola: “Tra Serena Mollicone e il brigadiere Tuzi un patto segreto” Clicca per leggere l'articolo https://www.iltabloid.it/p=378054 Omicidio Mollicone: il consulente Lavorino ipotizza un patto segreto tra Serena e il brigadiere Tuzi - facebook.com facebook La superperizia che fu decisiva per la riapertura delle indagini sull'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, è arrivata in aula nel corso del processo di secondo grado bis, davanti alla terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di R x.com