Omicidio Mollicone istanza in Procura | Riesumate il corpo di Santino Tuzi dubbi sullo sparo

Da frosinonetoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo passo nella vicenda dell’omicidio Mollicone è stato annunciato con un’istanza presentata in Procura che chiede di riesumare il corpo di Santino Tuzi. La famiglia dell’uomo, morto 15 anni fa, mette in discussione la versione ufficiale del suicidio e spera che un nuovo esame possa chiarire le cause della morte e contribuire a fare luce su eventuali ombre ancora irrisolte.

Il corpo di Santino Tuzi deve tornare a parlare. Non è più solo il grido di dolore di una famiglia che non ha mai creduto alla tesi del suicidio, ma una precisa strategia legale che punta a scardinare quindici anni di nebbie giudiziarie. Entro l’estate, o al massimo al rientro dalla pausa feriale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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