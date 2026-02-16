Svolta nel caso Campana omicidio risolto dopo 15 anni | arrestate 4 persone

Quattro persone sono state arrestate a Giugliano in Campania, dopo che gli investigatori hanno finalmente risolto il caso dell’omicidio di Carmine Campana, avvenuto nel 2010. La lunga inchiesta ha portato all’identificazione dei responsabili, che ora devono rispondere di fronte alla giustizia. La vicenda si è complicata nel corso degli anni, ma le prove raccolte hanno portato a un’accusa formale.

Napoli, 16 feb. - (Adnkronos) - Risolto dopo 15 anni l'omicidio Omicidio di Carmine Campana, avvenuto a Giugliano in Campania il 15 maggio 2010. Quattro gli arresti in provincia di Napoli. I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone gravemente indiziate dei reati di omicidio premeditato nonché di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Pagliuca di Pozzuoli. Gli indagati avrebbero preso parte - in qualità rispettivamente di mandanti ed esecutori - all'omicidio di Carmine Campana.