Il figlio di Rob Reiner si dichiara non colpevole dell’omicidio dei genitori | il caso scuote Hollywood e Los Angeles

Nick Reiner, figlio del celebre regista hollywoodiano Rob Reiner e di Michele Singer Reiner, si è ufficialmente dichiarato non colpevole per l’accusa di aver ucciso i propri genitori. La vicenda, che ha sconvolto il mondo del cinema e la comunità di Los Angeles, risale al 14 dicembre 2025, quando Rob e Michele sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di Brentwood. La dichiarazione di non colpevolezza è stata resa davanti alla Corte Superiore di Los Angeles e segna l’inizio di un lungo processo che potrebbe portare a una condanna all’ergastolo o, in caso di aggravanti, alla pena di morte. 🔗 Leggi su Screenworld.it

