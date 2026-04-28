Omicidio Giovanni Florio trovato morto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia | fermati un uomo e due donne

Da virgilio.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state arrestate in relazione all’omicidio di un uomo di 66 anni, trovato senza vita avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo e due donne, che sono attualmente sotto interrogatorio. L’indagine, avviata immediatamente dopo il ritrovamento, prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La vittima era residente nella zona e il suo decesso risale a poche ore prima del ritrovamento.

Una donna e un uomo sono stati fermati dai carabinieri per l‘omicidio di Giuseppe Florio. Il 66enne, originario di Giardini Naxos, è stato trovato morto e avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia, nel Catanese. I provvedimenti, per omicidio e soppressione di cadavere, sono stati emessi dalla procura di Messina e dalla procura di Catania. Destinatari una donna 50enne e il suo compagno 39enne, pregiudicato, originario di Palagonia. Indagata, ma solo per il reato di soppressione di cadavere, anche una donna di 53 anni, originaria di Sesto San Giovanni e ospite della coppia. Florio è stato trovato morto la mattina del 26 aprile in località Mitogio.🔗 Leggi su Virgilio.it

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