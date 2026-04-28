Omicidio Giovanni Florio trovato morto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia | fermati un uomo e due donne

Due persone sono state arrestate in relazione all’omicidio di un uomo di 66 anni, trovato senza vita avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo e due donne, che sono attualmente sotto interrogatorio. L’indagine, avviata immediatamente dopo il ritrovamento, prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La vittima era residente nella zona e il suo decesso risale a poche ore prima del ritrovamento.

Una donna e un uomo sono stati fermati dai carabinieri per l‘omicidio di Giuseppe Florio. Il 66enne, originario di Giardini Naxos, è stato trovato morto e avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia, nel Catanese. I provvedimenti, per omicidio e soppressione di cadavere, sono stati emessi dalla procura di Messina e dalla procura di Catania. Destinatari una donna 50enne e il suo compagno 39enne, pregiudicato, originario di Palagonia. Indagata, ma solo per il reato di soppressione di cadavere, anche una donna di 53 anni, originaria di Sesto San Giovanni e ospite della coppia. Florio è stato trovato morto la mattina del 26 aprile in località Mitogio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Giovanni Florio, trovato morto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia: fermati un uomo e due donne Notizie correlate Catania, cadavere avvolto in un lenzuolo trovato in strada: si indaga per omicidio per il 66enne Giuseppe FlorioGiuseppe Florio, 66 anni, è stato trovato morto e avvolto in un lenzuolo a bordo strada nel Catanese. Ucciso e avvolto in un lenzuolo, cadavere trovato nelle campagne di Castiglione: indaga la ProcuraLa Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma ritrovata nelle campagne di Castiglione di Sicilia. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Castiglione di Sicilia, trovato morto un 66enne, si indaga per omicidio; Castiglione di Sicilia, omicidio Florio, indagini da parte dei Carabinieri. Omicidio Giovanni Florio, trovato morto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia: fermati un uomo e due donneDue fermi per l'omicidio di Giovanni Florio, il 66enne trovato morto e avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia ... virgilio.it Omicidio Florio, fermate tre persone incastrate dalle telecamere: svolta nelle indaginiOmicidio a Castiglione di Sicilia: Nella tarda serata del 27 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Taormina e del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito due decreti di fermo con l’accusa di ... catania.liveuniversity.it "Una lezione sfuggita di mano". Tre sospettati per l'omicidio del 66enne di Giardini Giuseppe Florio https://gazzettadelsud.it/p=2202110 facebook