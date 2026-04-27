Ucciso e avvolto in un lenzuolo cadavere trovato nelle campagne di Castiglione | indaga la Procura

Nelle campagne di Castiglione di Sicilia è stato rinvenuto un cadavere avvolto in un lenzuolo. La Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma, che si trova ora sotto indagine. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sull’identità della vittima. Le autorità stanno approfondendo gli accertamenti per chiarire cosa sia successo.

La Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma ritrovata nelle campagne di Castiglione di Sicilia. Il cadavere è di Giuseppe Florio, 66 anni, residente a Taormina. Il corpo senza vita, avvolto in un lenzuolo e in sacchi di plastica, è stato scoperto da un passante che ha lanciato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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