Le indagini sull’omicidio di Franca Ludwig a San Godenzo si sono concentrate anche sui dispositivi elettronici sequestrati al suo compagno. La procura di Firenze ha disposto l’acquisizione forense di dati da computer e cellulari, al fine di verificare eventuali collegamenti con altri reati. Le analisi tecniche sono in corso per raccogliere elementi utili alle indagini, mentre si attendono eventuali sviluppi sul sospettato.

Milza è anche sospettato di aver causato la morte del padre e della badante per analoghi motivi economici: entrare nel patrimonio del padre deceduto e riscuotere la polizza di morte della badante come fiduciario dei familiari di lei. Nei giorni scorsi la procura ha fatto riesumare il cadavere dell’anziano genitore ed ha chiesto anche l’esumazione della salma dell’assistente familiare, una 40enne, con una rogatoria internazionale al Perù. Saranno i carabinieri del reparto tecnologia cibernetica del Sis, Servizio investigazioni scientifiche, a eseguire il duplicato dei supporti di memoria digitale, sulla base di criteri individuati dagli inquirenti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio di Franca Ludwig a San Godenzo: il compagno Milza sospettato di altri delitti. Indagini su pc e cellulari

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