Nuove informazioni emergono sul caso di San Godenzo, dove Emiliano Milza si trova in carcere dall’inizio dell’anno con l’accusa di aver ucciso la compagna, una donna tedesca di 52 anni trovata morta lo scorso luglio lungo un sentiero a Castagno d’Andrea. Secondo alcuni testimoni, il padre di Milza avrebbe espresso timori riguardo al comportamento del figlio.

Firenze, 20 marzo 2026 – Nuove ombre su Emiliano Milza, in carcere da gennaio con l’accusa di omicidio in concorso della compagna Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata senza vita il 2 luglio dell’anno scorso lungo il sentiero che porta alla Fonte del Borbotto, a Castagno d’Andrea (San Godenzo). A sollevare nuovi sospetti è lo zio Gianfranco, che ai microfoni di ’Chi l’ha visto’ ha raccontato come il padre di Milza lamentasse giramenti di testa e sonnolenza. L’anziano, ha aggiunto il parente in tv, sospettava che il figlio gli desse delle sostanze nel vino. Morto apparentemente per cause naturali, durante la puntata di mercoledì sera lo zio ha spiegato di aver trovato la netta opposizione di Milza ad effettuare l’autopsia sul corpo del genitore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio di San Godenzo, nuove ombre su Milza: “Il papà aveva paura di lui”

Articoli correlati

Omicidio di San Godenzo, Milza: “Non sono stato io”. Il tragitto verso la morte, lui voleva uccidere anche la compliceFirenze, 17 gennaio 2026 – Più di cinque ore di interrogatorio per Emiliano Milza e circa due per Simona Hirsch, accusati rispettivamente di essere...

Omicidio di Franca Ludwig a San Godenzo: il compagno Milza dal carcere presenta ricorso al RiesameFIRENZE – E’ in carcere dal 13 gennaio 2026 Emiliano Milza, restaurant manager accusato dell’omicidio della compagna Franka Ludwig, avvenuto a San...

Tutti gli aggiornamenti su Omicidio di San Godenzo nuove ombre su...

Temi più discussi: Omicidio di San Godenzo, nuove ombre su Milza: Il papà aveva paura di lui; Omicidio San Godenzo, Il padre di Milza temeva per la sua vita; Da Chi l'ha visto? nuove ombre su Emiliano Milza; Nuove ombre su Emiliano Milza, a Chi l’ha visto emergono sospetti sulla morte del padre.

Omicidio San Godenzo, Il padre di Milza temeva per la sua vitaL'uomo in carcere per l'omicidio della compagna, secondo lo zio avrebbe tentato di uccidere anche il genitore che sospettava di venire avvelenato ... rainews.it

L’omicidio di San Godenzo. Giudice conferma il carcere: Franka era qui per il figlioRestano in carcere Emiliano Milza (50anni) e Simona Hirsch (59), accusati rispettivamente di essere il mandante e l’esecutore materiale dell’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata senza ... lanazione.it

Faccilongo è stato condannato per l'omicidio di Gianluca Corallo avvenuto a Bari, nel quartiere San Pio, il 7 febbraio 2016, e per l'omicidio del pregiudicato 39enne Michele Ranieri, commesso sempre nel quartiere San Pio l’11 settembre 2019. - facebook.com facebook