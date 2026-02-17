L’omicidio di Franka Ludwig nuove ombre sul compagno | sospetti su un caso di stupro

Il caso di Franka Ludwig si complica ulteriormente, perché emergono sospetti anche su Emiliano Milza, l’ex chef fiorentino di 50 anni. La sua compagna, Franka, è stata trovata morta in una strada di San Godenzo, dopo essere stata narcotizzata e uccisa, con l’obiettivo di farla sembrare un incidente e riscuotere le polizze vita. Ora si scopre che Milza potrebbe essere coinvolto anche in un caso di stupro, aggiungendo un nuovo capitolo a questa vicenda.

Firenze, 17 febbraio 2026 – Nuove ombre piombano su Emiliano Milza, l’ex chef fiorentino di 50 anni arrestato con la complice Simona Hirsch (59) per la morte della compagna Franka Ludwig (52), narcotizzata, uccisa e abbandonata in una strada sterrata a San Godenzo per simulare un incidente stradale e incassare il premio delle polizze vita stipulata a suo nome e a sua insaputa. Oltre alle pesantissime accuse emerse dopo l’arresto – tra cui quelle di maltrattamenti ai danni dell’anziana madre e del figlio di appena un anno –, un’altra potrebbe scaturire delle verifiche ordinate dalla procura su un presunto abuso sessuale che si sarebbe consumato anni fa in un ristorante in cui l’uomo prestava servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nelle indagini sull’omicidio di Franka Ludwig, la donna trovata morta a San Godenzo, si sono sviluppati nuovi aggiornamenti.

Sono Emiliano Milza e Simona Hirsch, fermati nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Franka Ludwig, la donna tedesca di 52 anni trovata senza vita il 2 luglio scorso in una zona boschiva di San Godenzo (Firenze).

