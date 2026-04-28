Omicidio Cossi il questore Odorisio | Proseguono le indagini su movente e profilo della vittima

Le forze dell'ordine continuano a lavorare sul caso dell'omicidio di Marco Cossi, concentrandosi su vari aspetti delle indagini. Sono in corso analisi scientifiche e verifiche medico-legali, mentre vengono esaminati il profilo della vittima e le dichiarazioni dell’indagato. Si cercano eventuali elementi che possano chiarire il movente e le dinamiche dell’accaduto. Le indagini proseguono senza sosta per fare luce sulla vicenda.

Le indagini sull’omicidio di Marco Cossi proseguono su più fronti: gli accertamenti scientifici, le verifiche medico-legali, il profilo della vittima, le dichiarazioni rese dall’indagato e il possibile movente. A fare il punto è stato il questore, Marco Odorisio, intervenuto oggi, martedì 28.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Torino, omicidio in via San Marino: indagini per un delitto senza movente apparente, vittima colpita al collo.Un uomo è stato trovato morto nella serata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, in via San Marino a Torino, con evidenti ferite da taglio al collo. Dietro l'omicidio di Mansouri il controllo dello spaccio a Rogoredo: le indagini su Cinturrino e il moventeL'ipotesi al vaglio dei pm dopo aver ascoltato diverse testimonianze: il movente dietro il delitto potrebbe essere il controllo della piazza di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La vittima voleva aprire un giro di spaccio dietro la scusa dei panini: di qui il dramma; PADOVA | OMICIDIO COSSI, ARRESTATO IL SOCIO: LITE PER IL FOOD TRUCK USATO PER VENDERE LA DROGA; Omicidio Marco Cossi a Padova, arrestato Samuele Donadello detto Masterchef: movente legato al food truck; Accoltellamento di Brusegana, il questore Odorisio ricostruisce le ultime 24 ore di vita di Marco Cossi. Omicidio Marco Cossi, terminato in Questura l’interrogatorio del sospettatoDopo la svolta arrivata all’alba con il prelievo di un uomo dalla sua abitazione, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile, si è concluso negli uffici della Squadra Mobile l’interrogatorio nell ... padovaoggi.it Padova, l'omicidio di Marco Cossi: arrestato l'amico e socio Samuele DonadelloSecondo quanto emerso durante il lungo interrogatorio di mercoledì, tra i due vi sarebbe stato un rapporto personale e professionale ... rainews.it L'OMICIDIO DI PADOVA / Le indagini sulla morte di Marco Cossi, in carcere con l’accusa di omicidio volontario c’è l’amico e socio in affari Samuele Donadello. Il coltello utilizzato dall’assassino non è mai stato recuperato nonostante le ricerche sull’area con i - facebook.com facebook Omicidio di Marco Cossi, di Latisana. Svolta nelle indagini: in carcere Samuele Donadello, 47 anni, accusato dell'accoltellamento mortale. I due sarebbero dovuti diventare soci in una nuova attività. x.com