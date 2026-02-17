Torino omicidio in via San Marino | indagini per un delitto senza movente apparente vittima colpita al collo

Un uomo è stato trovato morto lunedì sera in via San Marino a Torino, colpito da un coltello al collo, probabilmente a causa di una lite improvvisa. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa abbia scatenato il violento episodio, che non sembra legato a motivi finanziari o personali evidenti. La vittima, di circa 40 anni, era senza documenti e si trovava in strada quando è stato colpito. La scena del delitto mostra segni di colluttazione, ma nessun indizio chiaro sul motivo dell’aggressione.

Torino, omicidio in via San Marino: indagini a tappeto per un delitto senza apparenti moventi. Un uomo è stato trovato morto nella serata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, in via San Marino a Torino, con evidenti ferite da taglio al collo. Le forze dell'ordine non escludono l'ipotesi di omicidio e hanno avviato un'indagine a 360 gradi per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile. La scoperta ha gettato nello sconforto la comunità locale e riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana. La scoperta del corpo e il primo intervento. L'allarme è scattato intorno alle 22:00, quando alcuni passanti hanno notato un uomo riverso a terra all'altezza del civico 133 di via San Marino, all'incrocio con corso Orbassano.