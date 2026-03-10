Dietro l' omicidio di Mansouri il controllo dello spaccio a Rogoredo | le indagini su Cinturrino e il movente

Le indagini sull’omicidio di Abderrahim Mansouri si concentrano su Cinturrino, sospettato di essere coinvolto. Le autorità stanno esaminando il ruolo di quest’ultimo nel controllo della piazza di spaccio di Rogoredo, che potrebbe aver avuto un legame con il movente dell’uccisione. La vicenda si inserisce in un quadro di attività illegali nella zona.

L'ipotesi al vaglio dei pm dopo aver ascoltato diverse testimonianze: il movente dietro il delitto potrebbe essere il controllo della piazza di Rogoredo Dietro l'omicidio di Abderrahim Mansouri, potrebbe esserci il controllo della piazza di spaccio di Rogoredo. Proseguono le indagini sulla morte dello spacciatore marocchino 28enne ucciso da un colpo di pistola esploso dal poliziotto Carmelo Cinturrino ora in carcere, accusato di omicidio volontario. Sono diversi i testimoni che sono stati ascoltati nell'ambito dell'indagine coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pubblico ministero Giovanni Tarzia e condotta dagli investigatori della Squadra mobile.

