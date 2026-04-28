A Catania, proseguono le indagini sull’omicidio di una persona trovata riversa in un lenzuolo tra i campi nella zona di Taormina. La vittima è stata uccisa e successivamente nascosta nelle campagne etnee. Tre persone sono state fermate in relazione a questo episodio. Al momento, le autorità stanno esaminando le prove raccolte sul luogo del ritrovamento e interrogando i sospettati.

Continuano le indagini per il corpo avvolto nel lenzuolo e ritrovato tra i campi nella zona di Catania. Scoperta la scena del delitto e fermate 3 persone. Le ricostruzioni mostrano un omicidio violento e organizzato nei dettagli Il mistero delcorpo avvolto nel lenzuoloche ieri ha coinvolto la zona diCatania, oggi si infittisce. Tre persone fermate per l’omicidio di un uomo trovato senza vita nelle campagne etnee:è questa la svolta nelle indagini sulla morte diGiuseppe Florio, il 66enne rinvenuto due giorni fa in un’area rurale di Mitogio, avvolto in lenzuola e sacchi di plastica. Secondo gli inquirenti, il delitto non sarebbe avvenuto nel luogo del ritrovamento: l’uomo sarebbe stato ucciso aTaorminae successivamente ilcorpo sarebbe stato trasportato nelle campagne etneeper occultarlo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Catania, omicidio Florio: ucciso a Taormina e nascosto nelle campagne etnee, tre fermati

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Temi più discussi: Catania, 66enne ucciso e avvolto in lenzuola e sacchi di plastica; Massacrato dalle coltellate e avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica, trovato in campagna il cadavere di un uomo; Ucciso e avvolto in un lenzuolo, cadavere trovato nelle campagne di Castiglione: indaga la Procura; Omicidio di Giuseppe Florio: forse ucciso tra Taormina e Giardini Naxos. Le indagini incentrate sulla sua vita privata.

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