Giuseppe Florio ucciso e avvolto in un lenzuolo a Catania c’è la svolta | fermata una coppia

Nella zona di Castiglione di Sicilia, un uomo e una donna sono stati fermati in relazione all’omicidio di Giuseppe Florio, il cui corpo è stato trovato avvolto in un lenzuolo. Le forze dell'ordine hanno effettuato i fermi dopo aver raccolto elementi che collegano la coppia al decesso, avvenuto nella stessa località. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli della vicenda.

Una donna e un uomo sono stati fermati per l'omicidio di Giuseppe Florio, trovato morto e avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia, nel Catanese. Indagata un’altra donna per il reato di soppressione di cadavere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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