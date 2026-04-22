Crans-Montana nella fattura dell' ospedale di Sion ai feriti 75 mila euro per 15 ore di ricovero

Un ospedale di Sion ha emesso una fattura di 75 mila euro per 15 ore di ricovero a un ferito italiano. La cifra, molto elevata, riguarda le cure fornite in quel periodo. La notizia ha suscitato attenzione sulla spesa sostenuta per un singolo ricovero. La famiglia del paziente ha ricevuto il conto dall’ospedale, senza ulteriori dettagli sui servizi inclusi. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di costi sanitari in regione.

Fino a 75mila euro per 15 ore per le cure dei feriti della strage di Crans-Montana. Continua a tenere banco la polemica sulle fatture inviate dall’ospedale di Sion alle famiglie di tre italiani rimasti ustionati nel rogo del discopub Le Constellation a Capodanno. Un “errore” ha assicurato l’ambasciatore tricolore in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, ma che ha indignato i familiari e ha provocato la reazione anche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La fattura ai feriti del rogo di Crans-Montana L'indignazione delle famiglie e di Giorgia Meloni Il chiarimento dell'ambasciatore Cornado La fattura ai feriti del rogo di...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Crans-Montana, nella fattura dell'ospedale di Sion ai feriti "75 mila euro per 15 ore di ricovero" Notizie correlate Crans-Montana, fattura da 75mila euro per 15 ore di ricoveroL'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese - là dove si è consumata la strage di Crans-Montana -, presenta il conto. Crans Montana, l’ospedale di Sion manda la fattura alle famiglie di tre feriti italiani: fino a 60mila franchi di spese sanitarieMilano, 20 aprile 2026 – L’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nell’incendio del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone; Crans, tre famiglie italiane ricevono la fattura dall'ospedale. Il Cantone: Non devono pagarle; Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Dall'ospedale arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana, l'ambasciatore: Nulla è dovuto. Da Crans Montana una fattura di 75mila euro per le spese di ricovero dei feritiLa famiglia di Manfredi Marcucci ha ricevuto via mail il conto dalle autorità sanitarie svizzere per 15 ore di ricovero del figlio 16enne nell'ospedale di Sion ... rainews.it Crans-Montana, nella fattura dell'ospedale di Sion ai feriti 75 mila euro per 15 ore di ricoveroFino a 75mila euro per 15 ore di cure dei feriti della strage di Crans-Montana. Continua a tenere banco la polemica per le fatture inviate dall’ospedale di Sion alle famiglie di tre italiani rimasti ... virgilio.it #DosSantos, l’incredibile storia: dal rogo di Crans Montana al primo contratto pro x.com Tomba alla Stampa: «I social Un disastro. Mi rifiuto di partecipare al gioco dei leoni da tastiera. Appena salta questo sistema farò festa». E su Crans-Montana: «Avrei voluto essere lì quella sera per aprire le porte di sicurezza». Leggi intervista qui: https://www - facebook.com facebook