Tenta di rubare un gruppo elettrogeno da 17 mila euro | arrestato 62enne

I carabinieri della stazione Falde hanno arrestato un uomo di 62 anni che tentava di rubare un gruppo elettrogeno dal valore di 17 mila euro in una struttura sanitaria nell'Arenella. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di mettere le mani sul dispositivo, ma è stato fermato sul fatto.

Operazione dei carabinieri della stazione Falde che hanno sventato un furto all'interno di una struttura sanitaria nella zona dell'Arenella. Un uomo di 62 anni è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre un gruppo elettrogeno del valore di circa 17 mila euro. Il macchinario apparteneva a una ditta impegnata nei lavori di ristrutturazione dei locali sanitari. Al termine delle operazioni dei carabinieri, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha poi convalidato l'arresto del sessantaduenne.

