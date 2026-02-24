Lezione oltre la campanella | le iniziative del Comune di Perugia

Il Comune di Perugia ha avviato diverse iniziative per supportare le famiglie, motivato dalla crescente richiesta di servizi educativi extra scolastici. Ha creato gruppi educativi territoriali e aperto le scuole oltre l’orario normale, coinvolgendo anche progetti come DesTeenAzioni e Patti educativi. Queste proposte arrivano in risposta alle esigenze di bambini e ragazzi di tutte le zone della città. L’obiettivo è ampliare le opportunità di apprendimento e socializzazione.

Scuole aperte e Gruppi educativi territoriali, i Patti con le associazioni per i quartieri: la risposta di Palazzo dei Priori alla poverà educativa Gruppi educativi territoriali, Scuole aperte, DesTeenAzioni, Patti educativi. La risposta del Comune di Perugia alle esigenze delle famiglie prende più forme, ma arriva a coprire tutto il territorio. Integrazione, potenziamento, arricchimento culturale. Per tutti, anche per chi non ha modo di farlo diversamente. Con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e ridurre le disuguaglianze soprattutto nei contesti dove l'offerta delle attività extrascolastiche è più fragile o assente.