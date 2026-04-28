Oltre le barriere a Castel Nuovo | Napoli al centro del confronto sull’accessibilità universale

Mercoledì 22 aprile, alle 15:00, si è svolto alla Sala della Loggia di Castel Nuovo un convegno dedicato all'accessibilità universale. L'evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, con il focus sulla riduzione delle barriere architettoniche e sulla promozione di ambienti più inclusivi. La discussione si è concentrata sulle sfide e sulle strategie per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici a livello cittadino.

La Sala della Loggia di Castel Nuovo ha ospitato mercoledì 22 aprile, alle ore 15:00, il convegno “Oltre le barriere. Strategie per un futuro accessibile”, un appuntamento dedicato al tema dell’inclusione e dell’accessibilità universale promosso dalle associazioni Attivamente ETS e Oltre il Muro, in occasione della presentazione della seconda edizione della mostra fotografica “La disabilità va. in vacanza”. L’iniziativa ha rappresentato anche l’occasione per illustrare il progetto fotografico giunto alla sua seconda edizione: una raccolta di immagini – oltre 200 scatti inviati da associazioni e cittadini – pensata per raccontare l’inclusione attraverso lo sguardo della quotidianità.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Oltre le barriere” a Castel Nuovo: Napoli al centro del confronto sull’accessibilità universale Notizie correlate Napoli, a Castel Nuovo il convegno “Oltre le barriere” sull’accessibilità universaleNapoli si prepara ad accogliere un importante momento di confronto sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità. Al Centro per le famiglie e al Centro salute mentale: tre posti per il servizio civile universaleAnche a Savignano sul Rubicone è possibile vivere un’esperienza di Servizio civile universale grazie ai due progetti attivi che mettono a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Accessibilità universale al centro del convegno Oltre le barriere a Castel Nuovo; Barriere architettoniche, in un fumetto le difficoltà per la vera inclusione; Malamovida, salta la delibera; Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida: scatta la corsa alla Cie | Belli e in. Napoli, a Castel Nuovo il convegno Oltre le barriere sull’accessibilità universaleNapoli si prepara ad accogliere un importante momento di confronto sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità. Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 15:00, la ... laprimapagina.it Il calcio di base che dà speranze educa all’inclusione stando «oltre le barriere»in un momento in cui nei media l’immigrazione è spesso raccontata attraverso conflitti, numeri, emergenze, la Lega Nazionale Dilettanti vuole accendere la luce su un’altra faccia della realtà: quella ... corriere.it Buongiorno. Castel Nuovo, il cuore di pietra di Napoli, è un vero gioiello che a distanza di secoli continua ad incantare.. #Napoli #castle #campaniadaimmortalareealtro - facebook.com facebook