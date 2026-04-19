A Napoli si tiene un convegno intitolato “Oltre le barriere” che si concentra sui temi dell’accessibilità universale e dell’inclusione. L’evento si svolge presso Castel Nuovo e coinvolge professionisti e rappresentanti di diverse realtà che discutono di questioni legate all’accessibilità per tutte le persone. La giornata prevede interventi e approfondimenti su come migliorare le condizioni di accesso agli spazi pubblici e ai servizi.

Napoli si prepara ad accogliere un importante momento di confronto sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità. Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 15:00, la Sala della Loggia di Castel Nuovo ospiterà il convegno “Oltre le barriere. Strategie per un futuro accessibile”, promosso dalle associazioni Attivamente ETS e Oltre il Muro. L’iniziativa nasce in occasione della presentazione della seconda edizione della mostra fotografica “La disabilità va. in vacanza” e si propone come uno spazio di dialogo tra associazioni, mondo accademico, professionisti, famiglie e cittadini. L’obiettivo è approfondire le strategie necessarie per garantire una reale accessibilità universale, superando barriere fisiche, sensoriali e digitali.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Napoli, a Castel Nuovo il convegno “Oltre le barriere” sull’accessibilità universale

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