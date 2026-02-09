Oltre 400 iscritti al primo evento di soft clubbing firmato Mauna-Kea

Oltre 400 persone si sono radunate ieri a Firenze per la prima volta alla Soft Clubbing Experience, l’evento organizzato da Mauna-Kea. La serata si è svolta nel quadro di Fuori di Taste, attirando un pubblico vario e appassionato di musica e socialità. La location si è riempita di energia, con i partecipanti che hanno ballato e condiviso un momento diverso dal solito. È stata una prima edizione che ha riscosso grande successo, promettendo di ripetersi in futuro.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Oltre 400 persone hanno partecipato alla prima edizione della Soft Clubbing Experience firmata Mauna-Kea, all'interno del programma di Fuori di Taste. Come si legge in una nota l'evento ha portato per la prima volta a Firenze, ieri 8 febbraio, "il fenomeno globale del soft clubbing, unendo musica elettronica e socialità in un'esperienza originale e coinvolgente negli spazi al piano terra di The Social Hub in viale Belfiore a Firenze all'interno della Bakery Menchetti, i partecipanti hanno preso parte a un Dj set accompagnato dalla colazione offerta da Mauna-Kea. L'evento ha trasformato la mattinata fiorentina in un momento di incontro e condivisione, proponendo un nuovo modo di vivere la musica, lontano dalle discoteche e dalla vita notturna.

