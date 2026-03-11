Verona | boom tecnico +200% iscritti al modello 4+2

A Verona, per l’anno scolastico 20262027, sono state registrate 6.772 nuove iscrizioni nelle scuole. Il numero di studenti che scelgono percorsi tecnici e professionali è cresciuto del 200%, rappresentando oltre la metà delle iscrizioni totali. La preferenza verso queste alternative si riflette in una forte variazione rispetto agli anni precedenti.

La provincia di Verona registra 6.772 nuove iscrizioni per l’anno scolastico 20262027, con una netta virata verso i percorsi tecnici e professionali che superano il 50% del totale. I dati confermano un cambiamento strutturale nelle scelte delle famiglie scaligere: mentre i licei mantengono la leadership assoluta con il 46,06%, è il settore tecnologico a registrare la crescita più esplosiva, schizzando dal 37 agli attuali 113 iscritti nel modello “4+2. L’interesse si sposta dai corsi tradizionali verso specializzazioni pratiche come meccanica, elettronica, trasporti e logistica, seguiti da servizi sanitari e enogastronomia nei professionali. Il trionfo della filiera tecnologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: boom tecnico, +200% iscritti al modello 4+2 Articoli correlati "Boom" di iscritti al comprensivo 2. Una classe in più alle medie SantiniSiamo ancora a livello di stime e proiezioni, tali però da giustificare un meritato brindisi al quartier generale di Tonfano. Iscrizioni 2026/2027: si consolida il successo della filiera 4+2, raddoppiano gli iscritti, boom nel Mezzogiorno. Licei al 55,88%, leggero incremento per i ProfessionaliLe procedure di iscrizione per l’anno scolastico 20262027 si sono concluse, delineando un quadro che conferma le preferenze tradizionali delle...