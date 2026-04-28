I carabinieri di Monte Urano hanno presentato due denunce relative a casi di oltraggio e minacce. Gli agenti sono intervenuti in diverse situazioni nel Fermano, portando avanti attività di indagine e verifica delle segnalazioni ricevute. Le denunce sono state formalizzate in seguito a interventi sul territorio, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze specifiche. Le autorità continueranno a seguire le pratiche aperte.

Carabinieri sempre in prima linea in tutto il Fermano. I militari dell’Arma di Monte Urano hanno denunciato due persone, una donna di 29 anni e un uomo di 51, per una serie di reati che comprendono oltraggio a pubblico ufficiale, minacce, procurato allarme, interruzione di pubblico servizio e inosservanza della misura del foglio di via obbligatorio. I due, controllati durante un normale servizio di pattugliamento nel centro abitato, hanno manifestato un’evidente insofferenza al controllo e questo atteggiamento ha destato sospetto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la coppia ha persino simulato un malore, rifiutando però l’assistenza dei sanitari intervenuti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltraggio e minacce, due denunce

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