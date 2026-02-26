Lucca | maltrattamenti e minacce alla ex arrestato 28enne dopo varie denunce

A Lucca, un uomo di 28 anni è stato fermato dai carabinieri in seguito a diverse denunce per aver inflitto percosse e minacciato di morte la sua ex compagna. Le autorità hanno agito dopo aver ricevuto segnalazioni che segnalavano comportamenti violenti e intimidatori, portando all’arresto dell’individuo. La vicenda coinvolge comportamenti che hanno destato preoccupazione nella comunità locale.

LUCCA – Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri a Lucca con l'accusa di percosse, violenze psicologiche e minacce di morte alla ex compagna. Per l'uomo, condannato per altri reati, l'ufficio di sorveglianza di Pisa ha disposto la sospensione di misura alternativa alla detenzione adottando un ordine di carcerazione. Provvedimento quest'ultimo richiesto a seguito degli accertamenti dei carabinieri dopo le dichiarazioni della ex compagna del 28enne. In particolare la donna, si spiega in una nota dell'Arma, "nei quasi due anni di convivenza con il 28enne, avrebbe subito continui maltrattamenti da parte di costui, che in diverse...