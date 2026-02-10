I carabinieri di Passo Corese hanno fatto un blitz su un autobus e in alcune case del paese, arrestando un minorenne trovato in possesso di droga. Durante i controlli straordinari nelle scuole, i militari hanno sequestrato sostanze stupefacenti e portato via un ragazzo. L’operazione mira a rafforzare la sicurezza degli studenti e prevenire lo spaccio tra i giovani.

Eseguito un arresto nei pressi degli istituti scolastici di Passo Corese (Rieti). Un giovane studente è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, mentre ulteriori controlli hanno portato al sequestro di oggetti atti ad offendere e di un tirapugni in metallo. L’operazione, svolta per prevenire e reprimere reati legati a droga e armi, è stata pianificata in risposta alle segnalazioni dei dirigenti scolastici. Operazione straordinaria nei pressi delle scuole Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il servizio di controllo ha visto impegnati i militari della Stazione di Passo Corese, insieme ai colleghi di Collevecchio e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Studente arrestato per droga a Passo Corese, blitz dei carabinieri sull'autobus e perquisizione a casa

Approfondimenti su Passo Corese Studenti

I Carabinieri di Passo Corese hanno arrestato un uomo di 62 anni trovato con oltre 60 grammi di cocaina e un etto di hashish in casa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Passo Corese Studenti

Argomenti discussi: Cosenza, Capomolla incontra gli studenti: droga e disagio sociale, rischi da non sottovalutare; Passeggia con la fidanzatina, trovato con droga e 200 euro: libero il 15enne; Incidente in centro: auto investe due ragazzi in monopattino; Droga e soldi, arrestato a Benevento un 15enne: sequestrati 100 grammi di hashish.

Studente arrestato per droga a Passo Corese, blitz dei carabinieri sull'autobus e perquisizione a casaUn minorenne arrestato e droga sequestrata: controlli straordinari dei Carabinieri nelle scuole di Passo Corese per la sicurezza degli studenti. virgilio.it

Fara Sabina, hashish e un tirapugni sequestrati su bus e intorno alle scuole: un arresto dei carabinieriRIETI - I Carabinieri della Stazione di Passo Corese, unitamente ai militari della Stazione di Collevecchio e del Nucleo Operativo e Radiomobile ... msn.com

Passo Corese, carabinieri arrestano uno studente e sequestrano tirapugni e droga - facebook.com facebook