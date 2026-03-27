L'allenatore del Napoli ha deciso di modificare il calendario degli allenamenti, sospendendo le sessioni di doppia seduta e concedendo ai giocatori tre giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Antonio Conte modifica il programma di allenamenti al Napoli: dopo le doppie sedute, gli azzurri avranno tre giorni di pausa prima della ripresa martedì pomeriggio. Napoli: tre giorni di stop per ricaricare le batterie. La decisione dell’allenatore arriva dopo una serie intensa di lavoro fisico e tattico a Castel Volturno. Sabato, domenica e lunedì saranno giorni di riposo totale per la rosa partenopea, che ha affrontato doppie sedute con la partecipazione anche di diversi elementi del settore giovanile. Non è una pausa casuale: Conte ha ritenuto necessario concedere ai giocatori il recupero prima della ripresa ufficiale. La squadra tornerà in campo il pomeriggio di martedì 31 marzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, la scelta a sorpresa di Conte: riguarda gli allenamenti

Articoli correlati

Napoli, litigare con gli arbitri è stato controproducente. La vox populi condanna Conte per gli allenamenti duri (Repubblica)Napoli, sospetti sulla gestione dei tempi di recupero e la vox populi condanna Conte per gli allenamenti troppo duri A Napoli è quasi il tempo dei...

Napoli, mossa clamorosa di De Laurentiis: scelta a sorpresa sul futuro di ConteAntonio Conte ha un contratto con il Napoli fino al 2027, ma la proprietà sembra intenzionata a blindarlo ancora di più.

Tutto quello che riguarda Napoli la scelta a sorpresa di Conte...

Temi più discussi: Lukaku lascia il ritiro del Belgio: nessun infortunio, la scelta per il Napoli; BUONGIORNO: NAPOLI UNA SCELTA DI CUORE E DI TESTA. DIFENDERE È COME GIOCARE A SCACCHI; Lukaku non rientra e resta in Belgio: Napoli irritato dalla scelta; UNIVERSITA’. Da Giurisprudenza ad Economia: a Napoli il numero chiuso è una scelta di efficienza della didattica.

Napoli, caso Lukaku: il motivo del mancato rientro dal Belgio e la scelta drastica del club azzurroLa dirigenza del Napoli irritata per la scelta di Lukaku di non tornare in Italia dopo aver rifiutato la convocazione nella sua nazionale: si prospetta una multa salata ... sport.virgilio.it

Napoli convinto che Lukaku potesse dare di più. Indizio dalla scelta di mercato a gennaioIl caso Lukaku, sorto per la scelta del giocatore di restare in Belgio, riaccende i riflettori su alcune scelte a gennaio del club in sede di mercato. A distanza di mesi, la scelta della società di pr ... msn.com

Napoli, linea dura con Lukaku: se non rientra dal Belgio entro martedì finirà fuori rosa. Cosa fareste con lui Come dicono a Castel Volturno (ma anche a Torino, a Roma, a Napoli e ad Anversa): quando il gioco si fa duro si comincia duramente a giocare. - facebook.com facebook

Santacroce: “Napoli-Milan si deciderà a centrocampo. Tra McTominay e Rabiot ecco chi scelgo” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com